Clima en Merlo hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 11 de noviembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 11 de noviembre, la temperatura rondará entre 15 y 27;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Merlo, indica que hoy 11 de noviembre el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 23 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Merlo se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 42 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 05:45 y se pone a las 19:33.
Pronóstico del tiempo en Merlo para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con chaparrones y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.
A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 42 y 50 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día..
