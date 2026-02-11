LA NACION

Clima en Merlo hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 12 de febrero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 12 de febrero, la temperatura rondará entre 20 y 27;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Merlo para el 12 de febrero.
El pronóstico del tiempo para Merlo para el 12 de febrero.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Merlo, indica que hoy 12 de febrero el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 23 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Merlo se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 22 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:25 y se pone a las 19:52.

Pronóstico del tiempo en Merlo para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.

A la noche, el clima rondará los 23 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Perla Caron: un matrimonio que terminó en escándalo y la tragedia que marcó su vida
    1

    Los amores de Perla Caron: un matrimonio que terminó en escándalo y la tragedia que marcó su vida

  2. Punto por punto, las concesiones que hizo el Gobierno para aprobar la reforma laboral
    2

    Reforma laboral: punto por punto, los cambios y concesiones que hizo el Gobierno para intentar aprobar el proyecto

  3. La OTAN activa un ambicioso plan militar en el Ártico y Rusia eleva la tensión con una dura advertencia
    3

    La OTAN activa un ambicioso plan militar en el Ártico y Rusia eleva la tensión con una dura advertencia

  4. Brilló en un éxito de los 80, posó en traje de baño y sorprendió al mostrar cómo luce a los 65 años
    4

    Brilló en un éxito de los 80, posó en traje de baño y sorprendió al mostrar cómo luce a los 65 años