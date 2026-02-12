LA NACION

Clima en Merlo hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 13 de febrero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 13 de febrero, la temperatura rondará entre 18 y 26;

LA NACION
El pronóstico del tiempo para Merlo para el 13 de febrero.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Merlo, indica que hoy 13 de febrero el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 21 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Merlo se presentaría sin lluvias, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 36 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:26 y se pone a las 19:51.

Pronóstico del tiempo en Merlo para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.

A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
