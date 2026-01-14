LA NACION

Clima en Merlo hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 15 de enero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 15 de enero, la temperatura rondará entre 22 y 33;

El pronóstico del tiempo para Merlo para el 15 de enero.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Merlo, indica que hoy 15 de enero el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 28 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Merlo presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del noroeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 43 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:57 y se pone a las 20:11.

Pronóstico del tiempo en Merlo para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 33 grados.

A la noche, el clima rondará los 23 grados, mientras que los vientos serán del noroeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor

Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:

  • Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
  • Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
  • Protegerse del sol.
  • Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
