Clima en Merlo hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 19 de noviembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 19 de noviembre, la temperatura rondará entre 15 y 25;

El pronóstico del tiempo para Merlo para el 19 de noviembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Merlo, indica que hoy 19 de noviembre el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 16 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Merlo se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 32 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:40 y se pone a las 19:41.

Pronóstico del tiempo en Merlo para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.

A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

