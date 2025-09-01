LA NACION

Clima en Merlo hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 2 de septiembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 2 de septiembre, la temperatura rondará entre 8 y 15;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Merlo para el 2 de septiembre.
El pronóstico del tiempo para Merlo para el 2 de septiembre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Merlo, indica que hoy 2 de septiembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 8 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Merlo se presentaría sin lluvias, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 68 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:13 y se pone a las 18:37.

Pronóstico del tiempo en Merlo para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con lluvias aisladas y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 15 grados.

A la noche, el clima rondará los 11 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Scaloni, la inoportuna Finalissima con España y la reacción por De Paul, Paredes y Di María
    1

    Lionel Scaloni: la inoportuna Finalissima con España y la reacción por De Paul, Paredes y Di María

  2. La principal asociación de expertos en genocidio acusa a Israel en una resolución histórica
    2

    La principal asociación de expertos en genocidio acusa a Israel en una resolución histórica

  3. Una de las principales papeleras del país entró en concurso de acreedores
    3

    Celulosa Argentina entró en concurso de acreedores

  4. Cuáles son las empresas que no pueden pagar sus deudas
    4

    El caso Celulosa: casi media docena de empresas no pudo cumplir con sus compromisos de deuda

Cargando banners ...