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Clima en Merlo hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 20 de marzo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 20 de marzo, la temperatura rondará entre 18 y 27; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Merlo para el 20 de marzo
El pronóstico del tiempo para Merlo para el 20 de marzo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Merlo, indica que hoy 20 de marzo el cielo estará nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 20 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Merlo se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 40 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:57 y se pone a las 19:07.

Pronóstico del tiempo en Merlo para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.

A la noche, el clima rondará los 24 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

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