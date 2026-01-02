LA NACION

Clima en Merlo hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 3 de enero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 3 de enero, la temperatura rondará entre 15 y 26;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Merlo para el 3 de enero.
El pronóstico del tiempo para Merlo para el 3 de enero.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Merlo, indica que hoy 3 de enero el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 20 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Merlo se presentaría sin lluvias, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 25 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:46 y se pone a las 20:11.

Pronóstico del tiempo en Merlo para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Mientras la investigación sobre AFA crece, los futbolistas de la selección toman distancia: menos truco, menos mates
    1

    Menos truco, menos mates: los futbolistas de la selección toman distancia, mientras la investigación sobre AFA crece

  2. Con la mira en 2027, mezclará relax, gestión y política para alimentar su perfil opositor a Milei
    2

    El verano de Kicillof: con la mira en 2027, mezclará relax, gestión y política para alimentar su perfil opositor a Milei

  3. El presunto testaferro de la quinta de Pilar tenía una tarjeta de la AFA: gastaba $50 millones por mes
    3

    El presunto testaferro de la quinta de Pilar tenía una tarjeta corporativa de la AFA con gastos de $50 millones por mes

  4. Cuáles son las obras sociales privadas a las que podrían acceder los miembros de Gendarmería y Prefectura
    4

    Cuáles son las obras sociales privadas a las que podrían acceder los miembros de Gendarmería y Prefectura

Cargando banners ...