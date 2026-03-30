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Clima en Merlo hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 31 de marzo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 31 de marzo, la temperatura rondará entre 21 y 29; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

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El pronóstico del tiempo para Merlo para el 31 de marzo
El pronóstico del tiempo para Merlo para el 31 de marzo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Merlo, indica que hoy 31 de marzo el cielo estará con neblina por la mañana y la temperatura rondará entre 25 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Merlo presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 73 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 07:06 y se pone a las 18:52.

Pronóstico del tiempo en Merlo para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.

A la noche, el clima rondará los 24 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

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