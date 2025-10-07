LA NACION

Clima en Merlo hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 8 de octubre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 8 de octubre, la temperatura rondará entre 11 y 25;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Merlo para el 8 de octubre.
El pronóstico del tiempo para Merlo para el 8 de octubre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Merlo, indica que hoy 8 de octubre el cielo estará ligeramente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Merlo se presentaría sin lluvias, y los vientos del noroeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 37 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:23 y se pone a las 19:03.

Pronóstico del tiempo en Merlo para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará despejado y los vientos del sector noroeste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del noroeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Imputaron a José Luis Espert por lavado de dinero
    1

    Imputaron a José Luis Espert por lavado de dinero en la causa abierta por la denuncia de Juan Grabois

  2. Con la presencia de Milei, se inauguró la fábrica de Lamb Weston en Mar del Plata
    2

    Con la presencia de Javier Milei, se inauguró la fábrica de Lamb Weston en Mar del Plata

  3. Un gran show rockero para despedir a Espert
    3

    De no creer | Un gran show rockero para despedir a Espert

  4. Las declaraciones del “número dos” del Vaticano que provocaron un nuevo cortocircuito con Israel
    4

    Israel criticó al “número dos” del Vaticano por cuestionar la guerra en Gaza y el Papa salió a respaldarlo

Cargando banners ...