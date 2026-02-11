Clima en Miramar hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 12 de febrero de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 12 de febrero, la temperatura rondará entre 15 y 26;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Miramar, indica que hoy 12 de febrero el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 16 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Miramar se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 42 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:16 y se pone a las 19:55.
Pronóstico del tiempo en Miramar para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.
A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
- 1
Los amores de Perla Caron: un matrimonio que terminó en escándalo y la tragedia que marcó su vida
- 2
Reforma laboral: punto por punto, los cambios y concesiones que hizo el Gobierno para intentar aprobar el proyecto
- 3
La OTAN activa un ambicioso plan militar en el Ártico y Rusia eleva la tensión con una dura advertencia
- 4
Brilló en un éxito de los 80, posó en traje de baño y sorprendió al mostrar cómo luce a los 65 años