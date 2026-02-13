LA NACION

Clima en Miramar hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 14 de febrero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 14 de febrero, la temperatura rondará entre 15 y 24;

El pronóstico del tiempo para Miramar para el 14 de febrero.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Miramar, indica que hoy 14 de febrero el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Miramar se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 49 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:18 y se pone a las 19:52.

Pronóstico del tiempo en Miramar para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.

A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

