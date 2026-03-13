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Clima en Miramar hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 14 de marzo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 14 de marzo, la temperatura rondará entre 17 y 25; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

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El pronóstico del tiempo para Miramar para el 14 de marzo
El pronóstico del tiempo para Miramar para el 14 de marzo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Miramar, indica que hoy 14 de marzo el cielo estará con neblina por la mañana y la temperatura rondará entre 19 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Miramar presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 74 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 06:48 y se pone a las 19:13.

Pronóstico del tiempo en Miramar para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con chaparrones y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

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