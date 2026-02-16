LA NACION

Clima en Miramar hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 17 de febrero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 17 de febrero, la temperatura rondará entre 18 y 27;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Miramar para el 17 de febrero.
El pronóstico del tiempo para Miramar para el 17 de febrero.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Miramar, indica que hoy 17 de febrero el cielo estará con niebla por la mañana y la temperatura rondará entre 20 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Miramar se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 81 por ciento, y la visibilidad sería mala.

El sol sale a las 06:21 y se pone a las 19:49.

Pronóstico del tiempo en Miramar para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Quiénes tienen que renovar el DNI con el nuevo formato y qué deben tomar en cuenta
    1

    Quiénes tienen que renovar el DNI con el nuevo formato y qué deben tomar en cuenta

  2. Se derrumbó en Italia el icónico “Arco de los enamorados” el día de San Valentín
    2

    Se derrumbó en Italia el icónico “Arco de los enamorados” el día de San Valentín

  3. El desafío de Villarruel provoca cada vez más encontronazos con Bullrich en el Senado
    3

    Senado: la “resistencia activa” de Villarruel provoca cada vez más encontronazos con Bullrich

  4. La CGT definió una huelga sin movilización para el día en que se trate la reforma laboral
    4

    Reforma laboral: la CGT definió una huelga general sin movilización para el día en que se trate el proyecto