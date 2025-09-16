LA NACION

Clima en Miramar hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 17 de septiembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 17 de septiembre, la temperatura rondará entre 12 y 18;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Miramar para el 17 de septiembre.
El pronóstico del tiempo para Miramar para el 17 de septiembre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Miramar, indica que hoy 17 de septiembre el cielo estará con neblina por la mañana y la temperatura rondará entre 14 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Miramar se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 60 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 06:50 y se pone a las 18:43.

Pronóstico del tiempo en Miramar para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con chaparrones y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.

A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Colapinto y Gasly apuestan a sus buenos recuerdos de Bakú, mientras que Briatore dio una dosis de honestidad brutal
    1

    Colapinto y Gasly aspiran a revivir buenos momentos en Bakú, mientras que Briatore realizó una cruda autocrítica

  2. Fuerte cruce al aire entre Nancy Pazos y Mariana Brey por la cadena nacional de Javier Milei
    2

    Fuerte cruce al aire entre Nancy Pazos y Mariana Brey por la cadena nacional de Javier Milei

  3. Cuadernos: quiénes son y cuánto ofrecieron los 48 imputados para evitar el juicio oral
    3

    Cuadernos: quiénes son y cuánto ofrecieron los 48 imputados para evitar el juicio oral

  4. Lousteau criticó los anuncios de Milei: "Son migajas para lo que esos sectores perdieron"
    4

    Lousteau criticó los anuncios de Milei para el presupuesto 2026: “Son migajas para lo que esos sectores perdieron”

Cargando banners ...