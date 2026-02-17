LA NACION

Clima en Miramar hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 18 de febrero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 18 de febrero, la temperatura rondará entre 18 y 29;

El pronóstico del tiempo para Miramar para el 18 de febrero.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Miramar, indica que hoy 18 de febrero el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 19 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Miramar se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 75 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:23 y se pone a las 19:48.

Pronóstico del tiempo en Miramar para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con chaparrones y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.

A la noche, el clima rondará los 27 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

