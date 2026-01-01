Clima en Miramar hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 2 de enero de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 2 de enero, la temperatura rondará entre 11 y 22;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Miramar, indica que hoy 2 de enero el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 21 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Miramar se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 53 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 05:32 y se pone a las 20:18.
Pronóstico del tiempo en Miramar para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.
A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..
