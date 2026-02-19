LA NACION

Clima en Miramar hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 20 de febrero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 20 de febrero, la temperatura rondará entre 13 y 26;

El pronóstico del tiempo para Miramar para el 20 de febrero.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Miramar, indica que hoy 20 de febrero el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 19 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Miramar se presentaría sin lluvias, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 44 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:25 y se pone a las 19:45.

Pronóstico del tiempo en Miramar para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.

A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

