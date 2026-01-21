LA NACION

Clima en Miramar hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 22 de enero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 22 de enero, la temperatura rondará entre 17 y 29;

El pronóstico del tiempo para Miramar para el 22 de enero.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Miramar, indica que hoy 22 de enero el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 25 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Miramar se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 66 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:52 y se pone a las 20:13.

Pronóstico del tiempo en Miramar para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.

A la noche, el clima rondará los 23 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

