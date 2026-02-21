LA NACION

Clima en Miramar hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 22 de febrero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 22 de febrero, la temperatura rondará entre 17 y 26;

LA NACION
El pronóstico del tiempo para Miramar para el 22 de febrero.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Miramar, indica que hoy 22 de febrero el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 21 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Miramar se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 62 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:27 y se pone a las 19:42.

Pronóstico del tiempo en Miramar para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.

A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
