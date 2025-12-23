LA NACION

Clima en Miramar hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 24 de diciembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 24 de diciembre, la temperatura rondará entre 16 y 26;

El pronóstico del tiempo para Miramar para el 24 de diciembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Miramar, indica que hoy 24 de diciembre el cielo estará nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 23 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Miramar se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 61 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:26 y se pone a las 20:16.

Pronóstico del tiempo en Miramar para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas fuertes y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.

A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

