Clima en Miramar hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 27 de marzo de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 27 de marzo, la temperatura rondará entre 14 y 24; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Miramar, indica que hoy 27 de marzo el cielo estará con neblina por la mañana y la temperatura rondará entre 14 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Miramar se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 77 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 07:00 y se pone a las 18:53.
Pronóstico del tiempo en Miramar para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.
A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..