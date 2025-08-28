LA NACION

Clima en Miramar hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 29 de agosto de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 29 de agosto, la temperatura rondará entre 8 y 18;

El pronóstico del tiempo para Miramar para el 29 de agosto.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Miramar, indica que hoy 29 de agosto el cielo estará con niebla por la mañana y la temperatura rondará entre 8 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Miramar se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 97 por ciento, y la visibilidad sería mala.

El sol sale a las 07:19 y se pone a las 18:27.

Pronóstico del tiempo en Miramar para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.

A la noche, el clima rondará los 13 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

