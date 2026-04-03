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Clima en Miramar hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 4 de abril de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 4 de abril, la temperatura rondará entre 12 y 17; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Miramar para el 4 de abril
El pronóstico del tiempo para Miramar para el 4 de abril

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Miramar, indica que hoy 4 de abril el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 13 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Miramar se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 36 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:08 y se pone a las 18:40.

Pronóstico del tiempo en Miramar para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 17 grados.

A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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