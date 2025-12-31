LA NACION

Clima en Moreno hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 1 de enero de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 1 de enero, la temperatura rondará entre 18 y 29;

El pronóstico del tiempo para Moreno para el 1 de enero.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Moreno, indica que hoy 1 de enero el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 26 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Moreno se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 29 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:45 y se pone a las 20:11.

Pronóstico del tiempo en Moreno para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.

A la noche, el clima rondará los 24 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

