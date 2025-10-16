Clima en Moreno hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 16 de octubre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 16 de octubre, la temperatura rondará entre 16 y 28;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Moreno, indica que hoy 16 de octubre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 17 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Moreno presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 53 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:12 y se pone a las 19:10.
Pronóstico del tiempo en Moreno para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.
A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..
Otras noticias de Pronóstico del tiempo
- 1
La tregua en Gaza pende de un hilo: la amenaza de Trump y de Israel en medio de la disputa por los rehenes muertos
- 2
Doble femicidio de Córdoba: el abogado que rechazó defender a Pablo Laurta afirmó que “es absolutamente imputable”
- 3
Un avión de Aerolíneas tuvo una falla en un motor cuando despegaba desde Aeroparque
- 4
En los pasillos, los empresarios volvieron a hablar del futuro del dólar y de la economía del “metro cuadrado”