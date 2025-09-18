LA NACION

Clima en Moreno hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 19 de septiembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 19 de septiembre, la temperatura rondará entre 15 y 26;

El pronóstico del tiempo para Moreno para el 19 de septiembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Moreno, indica que hoy 19 de septiembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 20 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Moreno presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 62 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:50 y se pone a las 18:49.

Pronóstico del tiempo en Moreno para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con chaparrones y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.

A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

