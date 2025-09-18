Clima en Moreno hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 19 de septiembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 19 de septiembre, la temperatura rondará entre 15 y 26;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Moreno, indica que hoy 19 de septiembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 20 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Moreno presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 62 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:50 y se pone a las 18:49.
Pronóstico del tiempo en Moreno para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con chaparrones y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.
A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..
Otras noticias de Pronóstico del tiempo
- 1
La mataron a golpes con una mancuerna, la descuartizaron y calcinaron el cuerpo: empieza el juicio
- 2
IDEA: “La Argentina necesita equilibrio fiscal, pero también eliminar impuestos distorsivos que frenan la competitividad”
- 3
Meta Ray-Ban Display: así son los nuevos anteojos inteligentes con pantalla invisible
- 4
“La vida no es un producto”. Ordenan la adopción de un bebé nacido por subrogación y abandonado por quien impulsó la gestación