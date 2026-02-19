LA NACION

Clima en Moreno hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 20 de febrero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 20 de febrero, la temperatura rondará entre 17 y 28;

LA NACION
El pronóstico del tiempo para Moreno para el 20 de febrero.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Moreno, indica que hoy 20 de febrero el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 23 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Moreno se presentaría sin lluvias, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 42 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:33 y se pone a las 19:44.

Pronóstico del tiempo en Moreno para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.

A la noche, el clima rondará los 24 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
