Clima en Moreno hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 21 de agosto de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 21 de agosto, la temperatura rondará entre 7 y 19;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Moreno, indica que hoy 21 de agosto el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Moreno se presentaría sin lluvias, y los vientos del noroeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 58 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:29 y se pone a las 18:28.
Pronóstico del tiempo en Moreno para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 19 grados.
A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
