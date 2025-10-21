LA NACION

Clima en Moreno hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 22 de octubre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 22 de octubre, la temperatura rondará entre 16 y 26;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Moreno para el 22 de octubre.
El pronóstico del tiempo para Moreno para el 22 de octubre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Moreno, indica que hoy 22 de octubre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 25 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Moreno presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 44 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:05 y se pone a las 19:15.

Pronóstico del tiempo en Moreno para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con chaparrones y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Taxistas y choferes de aplicaciones se unen contra un grupo “camuflado” y escala una pelea inesperada
    1

    Aeroparque: taxistas y choferes de aplicaciones se unen contra un grupo “camuflado” y escala una pelea inesperada

  2. Quién gana las Elecciones Argentina 2025 según las encuestas de opinión pública
    2

    Quién gana las Elecciones Argentina 2025: así miden las encuestas para las legislativas hoy

  3. Cuánto cobran las empleadas domésticas en noviembre
    3

    Empleadas domésticas: cuánto cobran en noviembre de 2025

  4. Cómo será la nueva Flybondi tras el cambio de dueño
    4

    Cómo será la nueva Flybondi tras el cambio de dueño

Cargando banners ...