Clima en Moreno hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 25 de marzo de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 25 de marzo, la temperatura rondará entre 13 y 22; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Moreno, indica que hoy 25 de marzo el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 14 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Moreno se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 35 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:02 y se pone a las 19:01.
Pronóstico del tiempo en Moreno para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará despejado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.
A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
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