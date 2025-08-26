LA NACION

Clima en Moreno hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 27 de agosto de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 27 de agosto, la temperatura rondará entre 10 y 22;

El pronóstico del tiempo para Moreno para el 27 de agosto.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Moreno, indica que hoy 27 de agosto el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Moreno se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 41 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:22 y se pone a las 18:33.

Pronóstico del tiempo en Moreno para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.

A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

