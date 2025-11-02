Clima en Moreno hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 3 de noviembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 3 de noviembre, la temperatura rondará entre 15 y 29;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Moreno, indica que hoy 3 de noviembre el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 24 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Moreno se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 59 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 05:52 y se pone a las 19:26.
Pronóstico del tiempo en Moreno para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.
A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
