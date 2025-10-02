LA NACION

Clima en Moreno hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 3 de octubre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 3 de octubre, la temperatura rondará entre 13 y 26;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Moreno para el 3 de octubre.
El pronóstico del tiempo para Moreno para el 3 de octubre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Moreno, indica que hoy 3 de octubre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 13 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Moreno presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 48 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:30 y se pone a las 18:59.

Pronóstico del tiempo en Moreno para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.

A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Espert no quiso contestar si Fred Machado le transfirió 200 mil dólares en la campaña de 2019
    1

    Espert no quiso contestar si Fred Machado le transfirió 200 mil dólares: “No le voy a dar el gusto a Grabois”

  2. En qué canal pasan Racing vs. River por la Copa Argentina 2025 hoy
    2

    En qué canal pasan Racing vs. River por la Copa Argentina 2025 hoy

  3. Dibu Martínez, de aparecer en la formación a no estar ni en el banco en la Europa League
    3

    Sorpresa en la Europa League: Dibu Martínez fue anunciado como titular, pero no fue ni al banco

  4. La Argentina suma respaldo internacional para no entregar el 51% de YPF
    4

    La Argentina suma respaldo internacional para no entregar el 51% de YPF

Cargando banners ...