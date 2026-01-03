LA NACION

Clima en Moreno hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 4 de enero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 4 de enero, la temperatura rondará entre 14 y 25;

El pronóstico del tiempo para Moreno para el 4 de enero.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Moreno, indica que hoy 4 de enero el cielo estará ligeramente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Moreno se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 36 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:48 y se pone a las 20:12.

Pronóstico del tiempo en Moreno para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ligeramente nublado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

