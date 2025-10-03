LA NACION

Clima en Moreno hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 4 de octubre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 4 de octubre, la temperatura rondará entre 15 y 28;

El pronóstico del tiempo para Moreno para el 4 de octubre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Moreno, indica que hoy 4 de octubre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 23 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Moreno se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 61 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:29 y se pone a las 19:00.

Pronóstico del tiempo en Moreno para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.

A la noche, el clima rondará los 23 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

