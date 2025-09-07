LA NACION

Clima en Moreno hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 8 de septiembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 8 de septiembre, la temperatura rondará entre 8 y 18;

El pronóstico del tiempo para Moreno para el 8 de septiembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Moreno, indica que hoy 8 de septiembre el cielo estará con neblina por la mañana y la temperatura rondará entre 8 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Moreno presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 48 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 07:05 y se pone a las 18:41.

Pronóstico del tiempo en Moreno para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.

A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

