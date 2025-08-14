Clima en Morón hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 15 de agosto de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 15 de agosto, la temperatura rondará entre 6 y 18;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Morón, indica que hoy 15 de agosto el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Morón se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 58 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:52 y se pone a las 18:58.
Pronóstico del tiempo en Morón para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.
A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
