Clima en Morón hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 2 de septiembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 2 de septiembre, la temperatura rondará entre 6 y 26;
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Morón, indica que hoy 2 de septiembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 6 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Morón se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora. La humedad sería del 44 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:34 y se pone a las 19:07.
Pronóstico del tiempo en Morón para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.
A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
