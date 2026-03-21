LA NACION

Clima en Morón hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 22 de marzo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 22 de marzo, la temperatura rondará entre 16 y 25; la probabilidad de lluvias rondará entre 10 y 40 por ciento

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Morón para el 22 de marzo
El pronóstico del tiempo para Morón para el 22 de marzo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Morón, indica que hoy 22 de marzo el cielo estará con chaparrones por la mañana y la temperatura rondará entre 19 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Morón presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 71 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 07:24 y se pone a las 19:30.

Pronóstico del tiempo en Morón para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer ante lluvias fuertes

La Organización Meteorológica Mundial define lluvia como la precipitación de partículas líquidas de agua, de diámetro mayor a 0,5 milímetros. Cuando se torna fuerte o torrencial, se trata de un fenómeno meteorológico en el cual la caída de agua es superior a los 60 mm en el transcurso de una hora. En este tipo de situaciones, se recomienda tomar algunas medidas preventivas para preservar la salud de las personas y evitar inundaciones. Para ello, el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir) sugiere lo siguiente en caso de lluvias fuertes:

  • No sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra.
  • Mantenerse alejado de zonas costeras y ribereñas.
  • Cortar el suministro eléctrico si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa.
  • También desconectar y alejarse de artefactos eléctricos.
  • No refugiarse debajo de postes o cables de electricidad.
  • Evitar actividades al aire libre. Es mejor buscar un lugar bajo techo.
  • Evitar circular por calles inundadas o calles afectadas.
  • Si se viaja en auto, quedarse en el interior porque los automóviles ofrecen una excelente protección.
  • Informarse sobre los lugares de evacuación y sitios elevados.
  • Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
LA NACION
Más leídas
  1. Cada vez más jóvenes recurren a prácticas “vintage” para desconectarse
    1

    Cansancio digital: Cada vez más jóvenes recurren a prácticas “vintage” para desconectarse

  2. Murió Cherquis Bialo, periodista de depurada narrativa que escribía historias con espíritu de novela
    2

    Murió Cherquis Bialo, un periodista de depurada narrativa que contaba historias con espíritu de novelas

  3. Asado, visita al Obelisco y al Colón y su primera impresión de Buenos Aires: las imágenes
    3

    John Malkovich, en la Argentina: asado en Palermo, visita al Obelisco y al Colón y su primera impresión de Buenos Aires: las imágenes

  4. Las particularidades de un experimento tenebroso
    4

    El golpe del 76 | Las particularidades de un experimento tenebroso