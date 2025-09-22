LA NACION

Clima en Morón hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 23 de septiembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 23 de septiembre, la temperatura rondará entre 12 y 28;

El pronóstico del tiempo para Morón para el 23 de septiembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Morón, indica que hoy 23 de septiembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 12 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Morón se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 47 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:09 y se pone a las 19:17.

Pronóstico del tiempo en Morón para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.

A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

