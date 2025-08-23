LA NACION

Clima en Morón hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 24 de agosto de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 24 de agosto, la temperatura rondará entre 6 y 18;

El pronóstico del tiempo para Morón para el 24 de agosto.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Morón, indica que hoy 24 de agosto el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Morón se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 25 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:43 y se pone a las 19:03.

Pronóstico del tiempo en Morón para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará despejado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.

A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

