Clima en Morón hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 26 de septiembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 26 de septiembre, la temperatura rondará entre 18 y 33;

El pronóstico del tiempo para Morón para el 26 de septiembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Morón, indica que hoy 26 de septiembre el cielo estará ventoso por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Morón se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 17 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 07:06 y se pone a las 19:18.

Pronóstico del tiempo en Morón para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ventoso y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 33 grados.

A la noche, el clima rondará los 28 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor

Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:

  • Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
  • Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
  • Protegerse del sol.
  • Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
