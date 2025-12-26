Clima en Morón hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 27 de diciembre de 2025

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Morón, indica que hoy 27 de diciembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 23 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Morón presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 46 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:24 y se pone a las 20:18.

Pronóstico del tiempo en Morón para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas fuertes y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.

A la noche, el clima rondará los 24 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 70 y 100 por ciento para esta franja del día..