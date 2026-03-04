Clima en Morón hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 5 de marzo de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 5 de marzo, la temperatura rondará entre 22 y 27; la probabilidad de lluvias rondará entre 40 y 70 por ciento
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Morón, indica que hoy 5 de marzo el cielo estará con tormentas aisladas por la mañana y la temperatura rondará entre 23 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Morón presenta una probabilidad de lluvia de entre 40 y 70 por ciento, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 68 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 07:15 y se pone a las 19:49.
Pronóstico del tiempo en Morón para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas fuertes y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.
A la noche, el clima rondará los 24 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día..
Recomendaciones sobre qué hay que hacer durante las tormentas
Este fenómeno meteorológico involucra lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo. Para los casos extremos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomienda tomar las siguientes acciones para preservar la salud de los ciudadanos:
- Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
- Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.
- Si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa, cortar el suministro eléctrico
- En caso de estar viajando, quedarse en el interior del vehículo.
- Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
- Mantenerse alejado de zonas ribereñas y, de encontrarse en una, buscar un refugio lo más elevado posible.
- En caso de que alguien se vea afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales.
- Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
