Clima en Morón hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 7 de marzo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 7 de marzo, la temperatura rondará entre 20 y 28; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Morón, indica que hoy 7 de marzo el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 22 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Morón presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 80 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:16 y se pone a las 19:47.

Pronóstico del tiempo en Morón para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con chaparrones y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.

A la noche, el clima rondará los 24 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

