Clima en Necochea hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 15 de noviembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 15 de noviembre, la temperatura rondará entre 17 y 27;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Necochea, indica que hoy 15 de noviembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 21 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Necochea se presentaría sin lluvias, y los vientos del noroeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 40 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 05:34 y se pone a las 19:46.
Pronóstico del tiempo en Necochea para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector noroeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.
A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del noroeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día..
