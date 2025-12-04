LA NACION

Clima en Necochea hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 5 de diciembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 5 de diciembre, la temperatura rondará entre 17 y 26;

El pronóstico del tiempo para Necochea para el 5 de diciembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Necochea, indica que hoy 5 de diciembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Necochea se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 30 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:24 y se pone a las 20:07.

Pronóstico del tiempo en Necochea para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.

A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

