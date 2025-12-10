LA NACION

Clima en Olavarría hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 11 de diciembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 11 de diciembre, la temperatura rondará entre 19 y 29;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Olavarría para el 11 de diciembre.
El pronóstico del tiempo para Olavarría para el 11 de diciembre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Olavarría, indica que hoy 11 de diciembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 26 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Olavarría presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del noroeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 38 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:35 y se pone a las 20:13.

Pronóstico del tiempo en Olavarría para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.

A la noche, el clima rondará los 24 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Qué se sabe de H3N2 K, la variante de la gripe que golpea al hemisferio norte y puede llegar a la Argentina
    1

    Qué se sabe de H3N2 K, la variante de la gripe que golpea al hemisferio norte y puede llegar a la Argentina

  2. Le tomamos examen al gobierno de Milei y esta es la nota que obtuvo
    2

    El Gobierno de Milei, ¿es el más reformista de la historia argentina?

  3. A cuánto cotiza el dólar oficial y el dólar blue este miércoles 10 de diciembre
    3

    A cuánto cotizó el dólar este miércoles 10 de diciembre

  4. El New York Times eligió a las mejores series del año y dos argentinas tuvieron “mención de honor”
    4

    El New York Times eligió a las mejores series del año y dos argentinas tuvieron “mención de honor”

Cargando banners ...