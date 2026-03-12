Clima en Olavarría hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 13 de marzo de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Olavarría, indica que hoy 13 de marzo el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 19 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Olavarría se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 40 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:57 y se pone a las 19:24.

Pronóstico del tiempo en Olavarría para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.

A la noche, el clima rondará los 25 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..